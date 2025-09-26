Sergio Busquets annuncia il ritiro dal calcio giocato

L’annuncio del centrocampista spagnolo

Sergio Busquets ha detto basta. Uno dei centrocampisti più forti, vincenti e iconici del ventunesimo secolo si ritirerà al termine della stagione.

Il centrocampista lo annuncia così sui social: “Grazie a tutti e al calcio per così tanto. Sarete sempre parte di questa storia così bella. Grazie di cuore a tutti, e al calcio, per tutto. Sarai sempre parte di questa bellissima storia. Grazie a tutti e al calcio per tanto. Sarai sempre parte di questa bellissima storia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergio Busquets (@5sergiob)

Busquets si ritira all’età di 37 anni dopo aver segnato un’intera generazione e dopo aver vinto oltre 30 trofei tra Barcellona, Inter Miami e nazionale spagnola. Tra i più importanti la Coppa del Mondo nel 2010 e le Champions League con i blaugrana di Guardiola, Messi, Xavi e Iniesta.

“L’Inter Miami CF annuncia che Sergio Busquets si ritirerà al termine della stagione in corso, con i playoff della MLS che segneranno le ultime partite della sua carriera professionistica”. Saranno, dunque, le ultime partite di una straordinaria carriera.