Secondo il media spagnolo “COPE”, il centrocampista dell’Inter Miami ed ex Barcellona, Sergio Busquets, ha deciso il ritiro dal calcio giocato a fine stagione

La notizia in Spagna è data ormai per certa, con in particolare il media “COPE” che ha annunciato la decisione di Sergio Busquets di dire addio al calcio giocato a fine stagione.

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma il giornalista spagnolo Nacho Garcia ha riportato nella giornata di domenica 21 settembre quella che sarebbe l’intenzione dell’ex Barcellona.

Verso novembre o dicembre, in base a quanto andrà avanti la stagione dell’Inter Miami a seconda dei risultati raggiunti, il centrocampista appenderà dunque gli scarpini al chiodo.

Come si dice in questi casi, sarebbe la fine di un’altra era. Quella di un giocatore che, assieme in particolare a Xavi e Iniesta, ha segnato un’epoca del calcio degli ultimi vent’anni.

Inter Miami, Busquets ha deciso il ritiro

Quale sarà poi il futuro del giocatore è difficile da definire. Ma di sicuro non è da escludere un possibile ritorno al Barcellona (sempre secondo il media “COPE”), club con il quale lo spagnolo ha collezionato 722 presenze totali, diventado il terzo giocatore con più apparizioni nella storia del club e vincendo tre Champions League.

Da non dimenticare per il giocatore dell’Inter Miami ci sono anche i successi ottenuti in nazionale con la sua Spagna: non solo il Campionato del mondo del 2010, ma anche quello d’Europa del 2012, che gli italiani ricorderanno bene dopo la finale persa per 4-0.