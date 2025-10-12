Dopo la sconfitta contro l’Albania, il commissario tecnico della Serbia Dragan Stojkovic ha annunciato le sue dimissioni

L’avventura di Dragan Stojkovic sulla panchina della Serbia si è conclusa. L’ormai ex CT, infatti, ha annunciato le sue dimissioni dopo la sconfitta contro l’Albania per 1-0.

Al momento la Serbia è terza nel girone K delle qualificazioni ai Mondiali 2026, a -4 proprio dall’Albania, che vincendo lo scontro diretto si è portata a quota 11 punti, dietro solo all’Inghilterra prima a 15.

“Il risultato è stato davvero negativo, non me lo aspettavo, e questa sconfitta non doveva accadere. Me ne assumo la piena responsabilità. Sono qui per tirarne le conseguenze” ha esordito Stojkovic nella conferenza stampa post partita.

L’allenatore ha poi annunciato che non sarà in panchina per il prossimo impegno della Serbia, previsto contro Andorra per martedì 14 ottobre.

Serbia, le parole di Stojkovic

Dopo aver annunciato il suo addio, Stojkovic ha spiegato le sue motivazioni: “Vado via con orgoglio. Ci sono state cose buone e buoni risultati, ma il risultato di questa sera è stato davvero negativo“.

Ha poi concluso così: “Non è una tragedia quando un allenatore va via. La Serbia avrà sempre in me un grande tifoso“.

I festeggiamenti in Albania

Dall’altra parte, invece, l’Albania ha festeggiato una vittoria molto importante per le qualificazioni ai Mondiali. Dopo il successo contro la Serbia, infatti, i tifosi hanno riempito le piazze di diverse città albanesi, festeggiando con cori e canti.

Come dicevamo, l’1-0 firmato Manaj ha regalato tre punti fondamentali per la classifica, che hanno permesso alla nazionale di Sylvinho di allungare ancora nel gruppo K. L’ex Inter ha quindi deciso il delicato match tra Albania e Serbia, molto sentito da entrambe le tifoserie anche e soprattutto per motivi storici. Un’occasione che i tifosi albanesi non si sono fatti sfuggire per festeggiare in strada.