Il Senegal vince la Coppa d’Africa 25/26

Il Senegal batte 1-0 il Marocco e vince la Coppa d’Africa 2025/26
La finale di Coppa d’Africa ci ha regalato tantissimi episodi incredibili: dall’uscita dal campo del Senegal per un rigore concesso al Marocco, fino al gol vittoria di Pape Gueye.
Nei 90 minuti regolamentari, né la squadra di Pape Thiaw né i padroni di casa sono stati capaci di sbloccare la gara. Ci è riuscito invece il centrocampista del Villarreal nel primo tempo supplementare.
Rete che ha così regalato al Senegal la sua seconda Coppa d’Africa della storia.
Per trovare il loro primo successo bisogna tornare a febbraio 2022: in quell’inverno il Senegal batté 4-2 ai rigori l’Egitto di Salah.