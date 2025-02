Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Modena, Leonardo Semplici, ha commentato il mercato della Sampdoria

“Modena più decisiva del Cosenza, soddisfatto del mercato. Squalificati a parte sono tutti recuperati. Perdrola? Fatto tutto per trattenerlo, aveva espresso la volontà di partire”. Così l’allenatore della Sampdoria a poco più di ventiquattr’ore dalla sfida con il Modena, domani atteso al Ferraris. Partita fondamentale per la Sampdoria, per dare continuità ai tre punti col Cosenza.

Giornata di vigilia oggi in casa Sampdoria, con Leonardo Semplici che dalla sala stampa del Mugnaini di Bogliasco ha introdotto così la sfida di domani pomeriggio contro il Modena di Mandelli. “È stata la prima settimana più serena. – dopo la col Cosenza, tre punti che mancavano alla Sampdoria da fine ottobre – Domenica però non abbiamo fatto niente di particolare, dobbiamo ripartire e metterci tutto ciò che fino ad ora è mancato anche da punto di vista caratteriale. Dobbiamo trovare un equilibrio che ci possa risollevare”.

Dal campo al mercato. “Sono contento perchè nel reparto difensivo, dove per via degli infortuni mancavano giocatori a livello numerico, si è intervenuto. Anche negli altre zone del campo si è completata la rosa a livello numerico. Siamo in 22/23 a lavorare, mi fa piacere in primis per me, ma soprattutto per i giocatori stessi, così che tutti possano allenarsi come si deve. Avere doppioni in ogni ruolo è importante per creare quella competitività necessaria per allenare i ragazzi“.

Capitolo infortunati. “Akinsanmiro e Meulensteen sono rientrati ieri e hanno fatto il primo allenamento, stiamo valutando. Saranno a disposizione e vedremo la formazione. A parte gli squalificati sono tutti recuperati e spero di aver la rosa a disposizione e aver scelta migliore per far sì che la squadra riesca a disputare una buona gara. Altare è recuperato, quindi domani mi auguro che possa essere della partita. Sono contento del suo acquisto, ma di tutti gli acquisti che sono stati condivisi. Mi auguro che questi nuovi arrivi portino fiducia, una positività che mancava in questo momento alla squadra per via dei risultati fino ad oggi e la mentalità. Ferrari sta bene, col Cosenza è uscito per crampi. Già avere dato la disponibilità per giocare 70/80 minuti fatti bene dimostra l’attaccamento del ragazzo”.

Dalla difesa all’attacco. “Possibilità di vedere in campo assieme Niang e Coda? Me lo auguro, anche per il mercato che è andato in questo senso. Questa possibilità passa dalla voglia di sacrificarsi degli attaccanti, è determinante per riuscire a sostenerli e che loro diano quell’apporto che ci aspettiamo. Con i nuovi arrivi e i nuovi equilibri speriamo di mettere in campo più giocatori”. Sul Modena avversario di giornata. “Affrontiamo una squadra in salute e di grande qualità, specie in attacco. Sotto certi aspetti è una partita che sono curioso di affrontare per capire il nostro livello a questo punto, perché affrontiamo un avversaro tosto che ci sarà filo da torcere da affrontare al meglio”. Gara nella quale mancherà Perisan, infortunatosi all’esordio e fuori dalla lista per il campionato. “È fuori perché il ragazzo sarà fuori per più di un mese e così abbiamo fatto questa scelta. Abbiamo preso un nuovo portiere Cragno, un ragazzo che conosco e del quale conosco il valore. Ha passato un anno e mezzo in difficoltà, era uno dei portieri della Nazionale e da parte nostra c’è la massima consapevolezza di aver preso un portiere che ha voglia di tornare protagonista del campionato italiano”.

Chi invece ha lasciato la Sampdoria in questa sessione di mercato è Estanis Pedrola, nuovo giocatore del Bologna. “Sua partenza un rimpianto? E’ un rimpianto perché abbiamo fatto tutto per trattenerlo, lui aveva espresso alla proprietà il desiderio di partire anche prima del mio arrivo. Mi sono dovuto arrendere perché ho bisogno di giocatori che lottino per questa maglia, lui aveva questo desiderio di cambiare aria e l’abbiamo accontentato con dispiacere. Abbiamo preso altre strade e andiamo avanti così”. Tornando ai giocatori in rosa. “Coda demoralizzato dopo le panchine? Io spero che queste due panchine gli abbiano fatto bene e che lo facciano tornare quello che tutti conosciamo. Non era nelle condizioni di giocare tutte quelle partite, con lui stiamo facendo anche un lavoro differenziato per farlo tornare ad esprimere le sue qualità che sono tante”. Su Depaoli – out per squalifica – decisivo nelle ultime due gare. “Sono contento per lui. Quando sono arrivato gliel’ho detto anche a lui, ho trovato il fratello mentre ora ho trovato un giocatore incisivo. La squadra ha tutto per crescere. Sibilli è un giocatore che può svolgere più ruoli, da trequarti a seconda punta, facendo anche la mezzala offensiva. Mi dà soluzioni diverse. Oudin erano 20 giorni che si allenava a parte e deve ritrovare la condizione”.

“In tre – Bellemo, Meulensteen e Yepes – per due maglie in mezzo al campo? “Dubbi non ne ho, ma Yepes – tra i migliori col Cosenza – per me è un titolare. Come ho sempre detto, oggi penso di avere 22-23 titolari e quindi sta a me poi gestirli nelle varie situazioni. Poi ci sarà chi ne gioca più e chi meno, ma per me stanno tutti alla pari e sta a me capire chi far giocare ogni volta”. A cominciare dall’importante sfida con Modena. “Gara ancora più determinante che col Cosenza, perché tutti ora ci aspettano al varco. Non basta il nome per vincere, dobbiamo mettere attributi. Spero che la squadra abbia capito come esprimere e cemertarsi verso il nostro obiettivo e mettere, partita dopo partita, punti per risalire. Sappiamo che nonostante la classifica chi gioca contro la Samp fa la partita della vita, dovremo pareggiare sotto l’aspetto mentale quello che gli avversari fanno contro di noi. C’è un’unità diversa dal mio arrivo, c’è un modo di allenarsi migliore e anche di recepire le mie indicazioni. Ora è un mese e venti giorni che sono qua, la conoscenza sia mia che loro è migliore. Mi auguro si incominci a vedere questa cosa”.

A chiudere la conferenza una battuta sull’importanza della tifoseria, con la Samp impegnata di nuovo al Ferraris. “Io sabato li ho ringraziati, il risultato di sabato è arrivato grazie al loro incitamento. Hanno spinto come noi e più di noi.L’unità società, squadra e pubblico è sempre determinante, ma in questo momento lo è molto di più. Mi auguro che anche domani, ma ne sono convinto, ci sia la massima vicinanza alla squadra”.