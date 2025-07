Cagliari, avanti la trattativa per Kiliçsoy del Beşiktaş: si va verso il prestito con diritto

Il Cagliari ha messo nel mirino Semih Kiliçsoy, attaccante classe 2005 di proprietà del Beşiktaş

Per rinforzare la propria rosa, il Cagliari guarda in Turchia. Sono infatti in corso e proseguono i contatti con il Beşiktaş per Semih Kiliçsoy, attaccante classe 2005 e prodotto delle giovanili del club turco.

La volontà dei rossoblù, come confermato anche da diverse voci di mercato provenienti dalla Turchia, sarebbe quella di portare il calciatore in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro.

I dialoghi tra le parti proseguono, col Cagliari che nel caso si assicurerebbe dalla sua parte un giocatore estremamente duttile capace di spaziare su tutto il fronte offensivo e anche, eventualmente, in prospettiva futura.