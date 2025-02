Semifinali Coppa del Re: le avversarie di Real Madrid e Barça

Le avversarie di Real Madrid e Barcellona nelle semifinali di Coppa del Re

Nei quarti di finale di Coppa del Re abbiamo assistito a partite con numerosi gol. Pensiamo ad esempio alla vittoria per 5-0 del Barcellona in casa del Valencia, con la tripletta dell’ex Ferran Torres. Stesso risultato ottenuto dall’Atlético Madrid contro il Getafe.

Ma non è finita qui, perché il Real Madrid di Ancelotti ha trionfato sul campo del Leganés grazie al 2-3 firmato Modrić, Endrick e Gonzalo García. L’ultimo quarto di finale ha visto la Real Sociedad vincere per 2-0 in casa contro l’Osasuna di Vicente Moreno.

Ora proiettiamoci verso le due semifinali della competizione: poco fa, nella giornata di mercoledì 12 febbraio, sono andati in scena i sorteggi.

Niente derby di Madrid e niente Clásico, perché il Barcellona sfiderà l’Atlético Madrid di Simeone. Il Real Madrid, invece, si giocherà l’accesso alla finale contro la Real Sociedad di Imanol Alguacil.

Coppa del Re, le date delle semifinali

Le partite di andata si giocheranno tra il 25 e il 27 febbraio 2025. I due ritorni, invece, si disputeranno tra l’1 e il 3 aprile.

Per quanto riguarda gli orari delle partite, non è ancora stata rilasciata una comunicazione ufficiale, attesa quindi nei prossimi giorni.

