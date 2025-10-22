Tutto pronto per le semifinali di Copa Libertadores: ma quali sono i migliori talenti da seguire nelle quattro partite?

Para la Gloria Eterna. La Copa Libertadores è arrivata alle fasi decisive. Sono quattro le squadre rimaste a contendersi il trofeo: Flamengo–Racing Club aprirà il programma delle semifinali, mentre dall’altra parte si sfideranno Palmeiras e LDU Quito, grande sorpresa di questa edizione. Ma chi sono i migliori talenti da seguire nelle due partite?

Un club argentino che gioca al Maracana, casa del calcio brasiliano, non può che rievocare le numerose sfide tra Verdeoro e Albiceleste. La classica per eccellenza del calcio sudamericano, che si sposta questa volta in Libertadores. Chissà che il grande protagonista del match non possa essere proprio un ragazzo di Rio de Janeiro come Pedro, capocannoniere stagionale del Flamengo di Filipe Luis, dopo aver deciso il big match contro il Palmeiras in campionato.

Dopo la breve esperienza in Italia nel 2019, con la maglia della Fiorentina, il classe ’97 è diventato grande in Patria. E ora sogna di ripetere l’impresa del 2022, quando segnò ben 12 gol in quella edizione della Copa Libertadores, portando i Rubronegro alla Gloria Eterna. Il grave infortunio che lo ha tenuto ai box per tutta la prima parte di stagione è alle spalle: ora Pedro vuole riprendersi il trono del Sudamerica da stella.

Nella casa per eccellenza del campionato brasiliano arriverà però un attaccante argentino che sta stupendo tutti, lasciando una firma indelebile sul cammino del Racing Club finora. Parliamo di Adrian Martinez, grande protagonista e tra i capocannonieri di questa edizione con ben 7 gol in 10 partite. I più importanti sono sicuramente quelli arrivati tra ottavi e quarti di finale, rispettivamente contro Peñarol e Velez. La doppietta contro il club uruguiano ha consentito a El Primer Grande di ribaltare la sconfitta dell’andata, mentre la firma nel derby tutto argentino ha indirizzato la doppia sfida.

Vitor Roque è tornato grande, l’LDU Quito sogna la storia

La sorpresa della Copa Libertadores è senza dubbio l’LDU Quito. Per la prima volta dal 2008- quando sollevò il trofeo in finale contro il Fluminense- il club ecuadoregno ha conquistato la semifinale della competizione più importante del Sudamerica. Nei quarti di finale contro il San Paolo a prendersi la scena è stato Gonzalo Valle, portiere che negli ultimi mesi ha debuttato anche con la maglia dell’Ecuador, con due clean sheets contro Brasile e Perù. Sono ben 15 le parate tra andata e ritorno da parte del classe ’96, ma i sogni sono anche nelle sue mani: “Se vuoi raggiungere obiettivi importanti devi soffrire, devi sopportare tutto”. Il Palmeiras è avvisato.

Dall’altra parte, il Verdão si aggrappa alla coppia composta da Vitor Roque e José Lopez per dimenticare la sconfitta contro il Flamengo e puntare alla terza finale di Libertadores negli ultimi 5 anni. L’attaccante passato in Europa con le maglie di Barcellona e Real Betis è tornato grande in Patria, come dimostrano i cinque gol nelle ultime quattro partite, oltre alle due firme nella doppia sfida contro il River Plate nei quarti di finale. Insieme al classe 2005 ci sarà uno dei capocannonieri fin qui di questa edizione con 7 reti in 9 partite. Un rendimento da star, che gli ha consentito anche di coronare il sogno del debutto con la maglia dell’Argentina, giocando da titolare nell’amichevole contro PortoRico e servendo anche un assist a Mac Allister. L’obiettivo ora è riportare il Palmeiras alla Gloria Eterna, per la terza volta in cinque anni.