Playoff Mondiali, l’Italia giocherà la semifinale alla New Balance Arena di Bergamo
L’Italia di Gattuso giocherà la semifinale dei playoff in vista del Mondiale a Bergamo: manca solo l’annuncio ufficiale
Troppo pesante la sconfitta contro la Norvegia nella prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali, troppo ampia la differenza reti di Haaland e compagni: nonostante le 6 vittorie nel girone, l’Italia dovrà passare dai playoff se vuole conquistare un posto tra le 48 che si contenderanno il titolo di miglior nazionale al mondo in estate.
Gli Azzurri, visto l’elevato punteggio nel ranking FIFA, verranno inseriti nella prima fascia del sorteggio dei playoff che si terrà giovedì 20 novembre, motivo per cui disputeranno in casa la semifinale. Non può dirsi lo stesso per l’eventuale finale, perché lì a decidere sarà la sorte.
In attesa di scoprire l’avversario, dunque, la FIGC pare avere le idee chiare su quello che sarà lo stadio che ospiterà gli Azzurri per l’importantissima semifinale. Come riferito da Sky Sport la scelta ricadrà sulla New Balance Arena di Bergamo, che aveva ospitato anche la partita tra Italia ed Estonia dello scorso 5 settembre: manca solo l’annuncio ufficiale, che arriverà probabilmente dopo il sorteggio di giovedì.
Inoltre, qualora venisse deciso che la Nazionale dovrà giocare l’eventuale in finale, lo stadio scelto per il dentro o fuori potrebbe essere l’Olimpico di Roma. In questo caso, però, è ancora tutto da confermare.
Quando si giocheranno i playoff
Come detto manca solo la conferma che arriverà dopo la sfida contro la Norvegia, ma l’Italia dovrà qualificarsi ai prossimi Mondiali tramite i playoff, i quali sono composti da una semifinale e da una finale.
La prima, che gli Azzurri giocheranno contro una squadra di 4ª fascia, sono in programma per il 26 marzo. La finale, invece, avrà luogo il 31 dello stesso mese.