Clarence Seedorf è il nuovo consigliere sportivo dell’Esteghlal: la leggenda del Milan entra nello staff dirigenziale del club iraniano.

Clarence Seedorf torna protagonista nel mondo del calcio, ma questa volta lontano dal campo e con un ruolo manageriale. L’ex giocatore olandese è stato ufficialmente nominato consigliere sportivo del CEO dell’Esteghlal FC, una delle società più importanti del campionato iraniano. Per Seedorf, che ha firmato un contratto annuale, si tratta dell’inizio di una nuova avventura all’interno della dirigenza tecnica.

L’Esteghlal, storico club di Teheran, conferma così la propria vocazione internazionale e il legame con la Serie A. In passato ha già affidato la panchina ad Andrea Stramaccioni e ha avviato contatti con Walter Mazzarri. Oggi accoglie un altro volto noto del calcio italiano, proseguendo un percorso di modernizzazione che guarda sempre più all’Europa.

Il nuovo incarico prevede un coinvolgimento attivo nella costruzione dell’identità sportiva della squadra. Tra i primi compiti affidati a Seedorf, la scelta dell’allenatore.

Non è la prima esperienza fuori dal campo per Seedorf: dopo il ritiro, ha allenato Milan, Deportivo La Coruña e il Camerun, senza però riuscire a ottenere gli stessi successi raggiunti da calciatore. Questa nuova sfida in veste dirigenziale segna una svolta nella sua carriera.

Le parole del CEO Joybari sulla nomina di Seedorf

“Oggi è iniziata la partnership ufficiale di Clarence Seedorf, una delle leggende del calcio mondiale, con l’Esteghlal FC,” ha annunciato il CEO del club, Nazari Joybari. “La sua esperienza internazionale – dal Milan all’Ajax, passando per Real Madrid e nazionale olandese – servirà a costruire un nuovo futuro per l’Esteghlal.”

“Il suo ingresso non è solo un grande nome accanto a noi,” ha aggiunto Joybari, “ma simboleggia l’inizio di un percorso che mira ad allineare la struttura tecnica del club a standard scientifici e moderni. Dallo sviluppo dell’accademia alla selezione del nuovo allenatore, la visione di Seedorf sarà centrale nelle scelte strategiche” ha continuato.

Nei prossimi giorni, Clarence Seedorf si recherà a Teheran per una conferenza stampa in cui illustrerà i dettagli del progetto e la sua visione del calcio applicata all’Esteghlal. L’obiettivo dichiarato è quello di portare il club verso una gestione più professionale e integrata nei circuiti del calcio internazionale. Il suo arrivo è visto come il primo passo di una trasformazione più ampia.