Sassuolo, il primo acquisto può essere Sebulonsen: trattativa al via con il Brøndby

Il primo acquisto del Sassuolo può essere Sebastien Sebulonsen, laterale difensivo del Brondby.

Il Sassuolo comincia a muovere i primi passi concreti sul mercato in vista della prossima stagione e ha individuato in Sebastian Sebulonsen il profilo giusto per rinforzare la fascia destra.

Il laterale difensivo norvegese, classe 1999, attualmente in forza al Brøndby IF, è sul taccuino del club neroverde come possibile sostituto di Jeremy Toljan, che ha lasciato il Sassuolo in questa finestra di mercato.

I dirigenti del Sassuolo avvieranno già domani la vera e propria trattativa con il club danese per cercare di chiudere l’operazione. Sebulonsen, protagonista nell’ultima stagione in Superligaen con prestazioni convincenti, piace per le sue qualità offensive, la corsa e la capacità di coprire tutta la corsia.

Cresciuto nel Viking FK, Sebulonsen è approdato al Brøndby nel 2022, collezionando oltre 60 presenze e 4 gol con la maglia gialloblù. Laterale difensivo destro di ruolo, può adattarsi anche a tutta fascia in un centrocampo a cinque e si distingue per fisicità (1,83 m), dinamismo e duttilità tattica.