Pescara, lo sfogo del Presidente Sebastiani: “La squadra va piano, mi sono rotto le scatole”

Nel post partita di Palermo-Pescara, è intervenuto il Presidente della squadra ospite a commentare il 5-0 subito

Daniele Sebastiani, Presidente del Pescara, è intervenuto ai microfoni di Rete8 per commentare la sconfitta per 5-0 subita dalla sua squadra nella partita di oggi contro il Palermo.

Il Presidente ha anche commentato il momento generale del Pescara che non vince una partita dal 21 settembre, da allora sono arrivate 3 sconfitte e 4 pareggi.

Ecco di seguito le sue parole nel post partita.

“Nel secondo tempo siamo entrati male, prendi un gol in quel modo che ti taglia le gambe. Secondo me la squadra va piano, mi sono rotto abbondantemente le scatole!”, questo il duro sfogo sulla prestazione di oggi.

Le parole di Sebastiani

Il presidente ha poi commentato il momento del suo Pescara: “Se c’è una cosa che non manca in questa squadra è la cultura del lavoro. Si lavora da anni prima con Zeman poi Baldini, poi Zeman di nuovo. Ora non sono soddisfatto del lavoro, bisogna incrementarlo, è un suggerimento che faccio allo staff tecnico. Lo avevo già fatto all’epoca della retrocessione”.

Ha poi concluso sullo staff tecnico: “Devono lavorare, non è a rischio nessuno ma bisogna fare di più. C’è bisogno di tutti ma bisogna lavorare, non posso vedere una squadra che cammina e che viene messa sotto da tutti. Ci ho messo quattro anni per riportare il Pescara dove deve stare ora non bisogna buttare tutto”.