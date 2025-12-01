Pescara, Sebastiani: “VAR improvvisato? Valutiamo azioni legali”
Le parole di Daniele Sebastiani sul discusso episodio durante Pescara-Padova nell’ultimo weekend di Serie B
Tra gli episodi più discussi dell’ultimo turno di Serie B c’è sicuramente quello andato in scena all’Adriatico durante Pescara-Padova. Richiamato al monitor per un possibile fuorigioco attivo di Tsadjout sul colpo di testa di Meazzi che aveva portato in vantaggio gli abruzzesi, Marinelli non ha potuto effettuare la revisione sullo schermo del VAR in quanto non funzionante.
L’arbitro della sezione di Tivoli ha quindi visto le immagini su un secondo schermo, arrivando alla decisione di annullare la rete del classe 2001.
Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha commentato l’episodio ai microfoni di Rete8: “Stiamo valutando se ci sono state irregolarità nell’utilizzo del VAR. Prima dobbiamo documentarci bene sull’accaduto. Ne parleremo con i nostri legali. Nel caso, valuteremo il da farsi“.