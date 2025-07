Scuffet lascia il ritiro del Cagliari direzione Pisa | FOTO e VIDEO

Simone Scuffet lascia il ritiro del club rossoblù

Termina l’avventura di Simone Scuffet con il Cagliari. Il portiere azzurro, che nella passata stagione ha vestito anche la maglia del Napoli come secondo portiere, cambia maglia.

Il classe 1996 infatti diventerà un nuovo giocatore del Pisa di Alberto Gilardino.

“Sono molto contento e motivato per questa nuova esperienza, ringrazio sia il Cagliari per questi due anni che il Pisa per la fiducia. Sono molto contento e carico. Cosa mi aspetto? Una crescita a livello personale e a livello di società di poter dare una mano”, ha dichiarato a Sky Sport.

Ecco dunque le immagini della partenza di Scuffet dal ritiro pre campionato del Cagliari a Ponte di Legno in provincia Brescia, in direzione Morgex, in Valle d’Aosta. Prima di raggiungere il ritiro del club, il portiere svolgerà le visite mediche (a Torino al JMedical). Al suo posto, come raccontato nei giorni scorsi, il Cagliari porterà in ritiro il portiere classe 2005 Iliev della Primavera che già aveva svolto il ritiro l’anno scorso.