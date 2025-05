Lo scudetto 24/25 si deciderà all’ultima giornata: i precedenti

Lo scudetto 2024/25 si deciderà all’ultima giornata: tutti i precedenti in Serie A e quando è successo l’ultima volta

Tutto in 90 minuti. Il campionato di Serie A 2024/25 darà deciso all’ultima giornata, continuando a regalare emozioni fino alla fine. Non sono bastati 37 turni per dare il verdetto sullo scudetto, con Napoli e Inter che arrivano a un punto di distanza. Lotta, dunque, ancora aperta per entrambe le squadre, con gli azzurri davanti a una giornata dal termine.

Gli uomini di Inzaghi, dall’altra parte, possono sperare solo nella vittoria contro il Como, mentre il Napoli sarà impegnato in casa contro il Cagliari. Uno scudetto deciso all’ultima giornata che torna dopo due stagioni di assenza: nella scorsa annata proprio l’Inter aveva festeggiato con cinque giornate d’anticipo, vincendo il suo ventesimo campionato alla 33esima.

Nell’anno del terzo scudetto del Napoli, anche gli azzurri si erano laureati campioni d’Italia cinque giornate prima della fine del campionato. L’ultimo scudetto assegnato al 38esimo turno, infatti, è stato quello del Milan nella stagione 2021/22, quando i rossoneri vinsero il loro 19esimo titolo a Sassuolo.

Come anticipato, però, ci sono diversi precedenti nella storia della Serie A: dallo storico scudetto della Lazio nel 2000 a quello della Juventus nel 2002, il campionato si è deciso all’ultima giornata ben 28 volte, di cui sei prima dell’interruzione per la Seconda Guerra Mondiale e sette nell’era dei tre punti.

Scudetto deciso all’ultima giornata: i precedenti prima della guerra e nell’era dei due punti

Stagione 1934/35: Juventus campione

Stagione 1935/36: Bologna campione

Stagione 1937/38: Inter campione

Stagione 1939/40: Inter campione

Stagione 1941/42: Roma campione

Stagione 1942/43: Torino campione

Stagione 1953/54: Inter campione

Stagione 1963/64: Bologna campione

Stagione 1964/65: Inter campione

Stagione 1966/67: Juventus campione

Stagione 1971/72: Juventus campione

Stagione 1972/73: Juventus campione

Stagione 1974/75: Juventus campione

Stagione 1975/76: Torino campione

Stagione 1976/77: Juventus campione

Stagione 1980/81: Juventus campione

Stagione 1981/82: Juventus campione

Stagione 1984/85: Verona campione

Stagione 1985/86: Juventus campione

Stagione 1987/88: Milan campione

Stagione 1989/90: Napoli campione

I precedenti nell’era dei tre punti

Stagione 1998/99: Milan campione

Stagione 1999/00: Lazio campione

Stagione 2000/01: Roma campione

Stagione 2001/02: Juventus campione

Stagione 2007/08: Inter campione

Stagione 2009/10: Inter campione

Stagione 2021/22: Milan campione