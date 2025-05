Il Napoli per il quarto scudetto della sua storia, l’Inter per il ventunesimo successo in Serie A. Quanto guadagna la squadra campione?

Napoli e Inter si contendono lo scudetto a poche giornate dal termine del campionato. La formazione azzurra di Antonio Conte e i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno dato vita a una lotta entusiasmante. Una manciata di punti dividono le due squadre, con il Napoli che sogna il secondo scudetto in 3 anni e l’Inter che punta al ventunesimo successo della propria storia.

Oltre alla gloria, vincere il campionato assicura un tesoretto notevole ai Campioni d’Italia. Ma quanto vale lo scudetto? A inizio stagione, la Lega Serie A stanzia una somma di denaro ripartita tra i 20 club del campionato.

La ripartizione del tesoretto avviene così: 50% in parti uguali tra le 20 squadre e il 28% in base ai risultati stagionali (la percentuale viene suddivisa a sua volta con l’11.2% per la posizione in classifica, 2.8% per i punti conquistati, 9.33% per il piazzamento negli ultimi 5 campionati e 4.67% per i risultati storici).

A queste somme si aggiunge il 22% in base al radicamento sociale (di cui l’1.1 % per il minutaggio assicurato ai giovani, il 12.54% legato al numero di spettatori nelle partite casalinghe e l’8.3% all’audience televisivo).

Quanto guadagnano i Campioni d’Italia

Dati i numeri , quanto guadagna la squadra vincitrice dello scudetto? È difficile stabilire la cifra esatta ma si può fare una stima dell’incasso. I Campioni d’Italia guadagnano all’incirca 19 milioni di euro. La seconda in classifica, invece, riceve circa 15.7 milioni.

Il terzo classificato, ossia l’Atalanta, guadagna quasi 14 milioni di euro. Il quarto posto, l’ultimo valevole per l’accesso alla prossima Champions League, vale all’incirca 11.2 milioni.