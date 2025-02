Lecce, fatta per Elijah Scott dallo Stoccarda: il giocatore in città per le visite

Il Lecce è pronto ad accogliere Elijah Scott: il giovane difensore è in città per le visite mediche.

Il Lecce è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo per il reparto difensivo. Elijah Scott, giovane talento dello Stoccarda, è arrivato in città per completare le visite mediche di rito.

Il trasferimento del difensore centrale classe 2005 è ormai a un passo dalla chiusura, con un accordo quasi totale tra il club giallorosso e lo Stoccarda.

Il costo dell’operazione si aggira tra gli 800.000 euro e il milione, un investimento significativo che testimonia la fiducia del Lecce nelle potenzialità del giovane calciatore. Secondo quanto riportato da SkyDE, Scott ha rifiutato diverse offerte da altri club europei, determinato a vestire la maglia giallorossa e intraprendere questa nuova avventura in Serie A.

Nonostante la giovane età, il difensore ha già mostrato qualità tecniche e fisiche che hanno attirato l’attenzione degli osservatori del Lecce. Nella seconda metà della stagione, è previsto un suo graduale inserimento nella prima squadra, attraverso allenamenti con il gruppo senior.