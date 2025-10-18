Questo sito contribuisce all'audience di

Scontri tra tifosi del Pisa e del Verona: la situazione

Redazione 18 Ottobre 2025
Il pallone della Serie A (PHOTO CREDITS: Andrea Rosito)
Tafferugli tra le due tifoserie nella zona della Cetilar Arena: necessaria l’esplosione di lacrimogeni della polizia

Scontri tra tifosi del Pisa e del Verona a poche ora dall’inizio della gara, in programma per oggi pomeriggio alle 15:00.

Il tutto è accaduto intorno alle 11:30 nella zona dello stadio. Per sedare gli animi è stato necessario un intervento della polizia con l’esplosione di alcuni lacrimogeni.

Le forze dell’ordine hanno recintato la zona per dare anche soccorso ai feriti degli scontri.

 

 

 