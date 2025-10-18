Scontri tra tifosi del Pisa e del Verona: la situazione
Tafferugli tra le due tifoserie nella zona della Cetilar Arena: necessaria l’esplosione di lacrimogeni della polizia
Scontri tra tifosi del Pisa e del Verona a poche ora dall’inizio della gara, in programma per oggi pomeriggio alle 15:00.
Il tutto è accaduto intorno alle 11:30 nella zona dello stadio. Per sedare gli animi è stato necessario un intervento della polizia con l’esplosione di alcuni lacrimogeni.
Le forze dell’ordine hanno recintato la zona per dare anche soccorso ai feriti degli scontri.