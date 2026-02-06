Questo sito contribuisce all'audience di

Xaver Schlager non rinnova: in estate lascerà il Lipsia dopo 4 anni

Redazione 6 Febbraio 2026
Xaver Schlager, centrocampista austriaco del Lipsia (Imago)
Xaver Schlager, centrocampista austriaco del Lipsia (Imago)

Xaver Schlager lascerà il Lipsia dopo 4 anni: l’annuncio del club tedesco

Dopo 4 anni trascorsi a Lipsia, Schlager non rinnoverà il proprio contratto e al termine della stagione cambierà club.

Ad annunciarlo è il club tedesco con un post sul proprio profilo Instagram: “Xaver Schlager lascerà il Lipsia in estate“.

Il centrocampista ha deciso di non prolungare il suo contratto e di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Insieme lotteremo per una stagione 2025/2026 di successo“.