Xaver Schlager non rinnova: in estate lascerà il Lipsia dopo 4 anni
Xaver Schlager lascerà il Lipsia dopo 4 anni: l’annuncio del club tedesco
Dopo 4 anni trascorsi a Lipsia, Schlager non rinnoverà il proprio contratto e al termine della stagione cambierà club.
Ad annunciarlo è il club tedesco con un post sul proprio profilo Instagram: “Xaver Schlager lascerà il Lipsia in estate“.
“Il centrocampista ha deciso di non prolungare il suo contratto e di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Insieme lotteremo per una stagione 2025/2026 di successo“.