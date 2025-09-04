Schjøtt lascia il Bologna: “Sono al lavoro per trovare la soluzione giusta per il mio futuro”

Tifosi Bologna (Imago)

Il difensore danese ha lasciato il Bologna nell’ultimo giorno di mercato, ed è ora alla ricerca di una nuova squadra

È stato un ultimo giorno di mercato molto frenetico, per l’intero mondo del calcio e nello specifico per la Serie A. Molti giocatori sono stati accolti nel campionato italiano, altrettanti lo hanno lasciato nelle ultimissime ore.

Uno di questi è Gustav Schjøtt, difensore danese che durante il deadline day ha salutato il Bologna. Il giovane centrale classe 2007, arrivato in Italia circa un anno e mezzo fa, ha giocato una stagione con l’Under 18 rossoblù salvo poi risolvere il proprio contratto.

Schjøtt, che gli emiliani avevano prelevato per 200mila euro dall’Aarhus, si è reso protagonista di un bel percorso in rossoblù, venendo sin da subito promosso dall’Under17 all’Under18 e ottenendo anche delle convocazioni nel campionato Primavera, nonostante la sua giovane età.

Ora però è tempo di una nuova esperienza: dopo una stagione e mezza in Italia il difensore danese ha lasciato il Bologna, ed è pronto a trovare una nuova squadra.

Il percorso di Schjøtt

Il 18enne è considerato uno dei talenti più preziosi del panorama danese, e anche per questo il passaggio dall’Aarhus al Bologna del febbraio 2024 era stato accolto con tanto entusiasmo. In Emilia è riuscito a mettersi in mostra, ma adesso è tempo di una nuova avventura.

Ai microfoni di campo.dk il centrale ha rivelato: “Ora sono senza club, ma mi sto concentrando sulle prossime partite con la nazionale. Il mio team sta già pensando a delle soluzioni per il futuro”. L’esperienza in Italia lo ha certamente aiutato a maturare, ma adesso il classe 2007 è pronto a giocarsi le proprie carte in un altro paese.