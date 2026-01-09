Non solo Parma su Schjelderup: ci sono anche Roma e West Ham

Andreas Schjelderup non piace solo al Parma: sull’ala offensiva del Benfica ci sono anche Roma e West Ham

Andreas Schjelderup, esterno offensivo norvegese, potrebbe lasciare il Benfica in questa sessione di calciomercato per trovare più minutaggio.

Su di lui non c’è però solo il Parma. Il giocatore classe 2004 piace infatti anche alla Roma in caso non riuscisse a chiudere per gli altri obiettivi offensivi.

Occhio anche al West Ham. La squadra allenata da Nuno Espirito Santo sta vivendo un momento complicato in Premier League, e si è inserita nella trattativa per il giocatore del Benfica.

In stagione Schjelderup è sceso in campo 11 volte in campionato, realizzando un gol e 2 assist. Per lui anche 3 presenze in Champions League.