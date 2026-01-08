Il Parma si avvicina a Schjelderup: trattativa avviata e riscontri positivi

Il Parma si avvicina a Schjelderup del Benfica: c’è ottimismo

Il Parma si sta avvicinando ad Andreas Schjelderup: la trattativa è avviata e i riscontri sono positivi.

Non si può ancora parlare di operazione fatta, ma il Parma confida di poter arrivare a Schjelderup, ala sinistra di proprietà del Benfica.

La società emiliana accoglierebbe un talento norvegese di 21 anni, che nell’attuale campionato portoghese ha disputato 11 partite, di cui 5 da titolare.

Un gol e 2 assist per l’ex Nordsjælland, che nella Liga Portugal in corso ha esultato dopo la rete realizzata nello stadio dell’Alverca.