Il giocatore è stato condannato per aver diffuso dei video: 14 giorni di carcere con sospensione condizionale della pena

Andreas Schjelderup, giocatore norvegese del Benfica, è stato condannato a 14 giorni di carcere con sospensione condizionale della pena per aver diffuso un video “di categoria 2” con degli amici.

Schjelderup è stato accusato di aver violato l’articolo 235 della legge danese: riguarda il possesso o la condivisione di materiale sessuale, come foto o video, che mostrano persone di età inferiore ai 18 anni.

Il giocatore ha confessato il reato commesso e in tribunale ha dichiarato: “Ho ricevuto il video su Snapchat come uno scherzo di cattivo gusto. Poi l’ho inoltrato a un gruppo di quattro amici”.

Schjelderup ha spiegato, inoltre, che: “fin dai primi secondi del video si è visto che le persone riprese avevano meno di 18 anni”.

I numeri di Schjelderup

L’attaccante del Benfica n0n sta vivendo una grande stagione dal punto di vista della prolificità. In due anni in Portogallo ha realizzato solo 3 gol e 5 assist in 40 partite ufficiali.

Il giovane 2004 sta trovando poco minutaggio sia con il suo club che con la Nazionale norvegese con cui ha realizzato 1 gol nelle partite di qualificazioni al Mondiale.