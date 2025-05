Scarpa d’oro 2024-25, trionfa Mbappé: la classifica completa

Terminata la stagione 2024-25 è tempo di assegnare la scarpa d’oro: il vincitore di quest’anno è Kylian Mbappé.

Mbappé vince la scarpa d’oro: ecco la classifica completa

Kylian Mbappé ottiene la scarpa d’oro per la stagione 2024-25 con un totale di 31 gol. Sul podio insieme a lui ci sono Viktor Gyökeres e Mohamed Salah rispettivamente in seconda e terza posizione. Sesto posto invece per Mateo Retegui, il nerazzurro ha collezionato 25 gol in questa stagione. Di seguito la classifica completa.

Kylian Mbappé Viktor Gyökeres Mohamed Salah Robert Lewandowski Harry Kane Mateo Retegui Alexander Isak Omar Marmoush Erling Haaland Mika Biereth Efthymios Koulouris Ousmane Dembélé Serhou Guirassy Patrik Schick Mason Greenwood Ante Budimir Alexander Sorloth Chris Wood Bryan Mbeumo Ayoze Perez Moise Kean Yoane Wissa Victor Osimhen Sem Steijn Jonathan Burkadt Raphinha Alex Tamm Arnaud Kalimuendo Julian Alvarez Tim Kleindienst