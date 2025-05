Scarpa d’Oro: Gyokeres guida la classifica, Retegui il primo della Serie A

Volata finale per la Scarpa d’Oro 2024/25.

Il prestigioso riconoscimento premia il miglior marcatore stagionale tra tutti i campionati europei.

Nella scorsa stagione a vincerlo è stato Harry Kane, con 36 gol in Bundesliga col Bayern Monaco.

Al primo posto comanda Gyökeres: dietro di lui Mbappe e Salah. C’è anche un italiano nella top 5: si tratta di Mateo Retegui.

Come funziona

Si prendono in considerazione solo i gol segnati in campionato, escludendo quelli nelle coppe. Per stilare la classifica, le reti non solo si contano ma si pesano.

Viene infatti attribuito un coefficiente diverso ai vari campionati, che va da 1 o 1,5 punti per gol fino ai 2 punti per gol per le cinque top leghe europee. Di seguito la top ten provvisoria.

La classifica della Scarpa d’Oro 2024/25

In testa alla classifica troviamo Robert Lewandowski, davanti al semisconosciuto Alex Tamm, che gioca nel campionato estone. Mateo Retegui è l’unico rappresentante della Serie A in top ten.

Victor Gyokeres (Sporting) (coefficiente 1,5) – 58,5 punti Kylian Mbappé (Real Madrid) – 58 Mohamed Salah (Liverpool) – 56 Harry Kane (Bayern Monaco) – 52 Robert Lewandowski (Barcellona) – 50 Mateo Retegui (Atalanta) – 50 Alexander Isak (Newcastle) – 46 Mika Biereth (Sturm Graz/Monaco) – 42,5 Erling Haaland (Manchester City) – 42 Omar Marmoush (Eintracht Francoforte/Manchester City) – 42

L’albo d’oro delle ultime edizioni

Negli ultimi anni si sono susseguiti nell’albo d’oro alcuni tra i migliori attaccanti del panorama mondiale. Tra questi, si è imposto anche un italiano: Ciro Immobile con la Lazio.

2023-24 Kane : 72 punti

: 72 punti 2022-23 Haaland : 72 punti

: 72 punti 2021-22 Lewandowski : 70 punti

: 70 punti 2020-21 Lewandowski : 82 punti

: 82 punti 2019-20 Immobile : 72 punti

: 72 punti 2018-19 Messi : 72 punti

: 72 punti 2017-18 Messi : 68 punti

: 68 punti 2016-17 Messi : 74 punti

: 74 punti 2015-16 Suarez: 80 punti