Milan, Scaroni: “Le partite a San Siro si vedono bene, ma nel nuovo stadio sarà meglio”
Le dichiarazioni di Paolo Scaroni, presidente del Milan, in occasione dello Sport Industry Talk di RCS
Il Milan si prepara sempre più a entrare in una nuova era con il nuovo stadio. Paolo Scaroni ha parlato degli aspetti di San Siro da preservare nel nuovo impianto: “Dobbiamo riprodurre come si vedono le partite. Sono critico del Meazza, l’ho sempre considerato vecchio, ma ha un grande pregio: si vedono bene le partite. Nel nuovo stadio si vedranno meglio, perché sarà più verticale e vicino al campo“.
Il presidente rossonero ha proseguito parlando delle funzionalità del nuovo stadio: “Funzionerà sempre: supereremo il tema di una zona troppo piena nei giorni di partita e vuota negli altri. Vivrà tutti i giorni, come accade ai grandi stadi del Real Madrid o in Inghilterra“. E sul confronto con l’impianto attuale: “Sarà più confortevole, accessibile a tutti, garantirà maggiori entrate da match day senza aumentare i biglietti popolari. E farà di San Siro un nuovo capitolo della città, un quartiere verde e moderno“.
Paolo Scaroni ha commentato anche come l’opinione pubblica sia cambiata in pochi anni: “Ho visto un cambiamento dell’opinione generale sul Meazza. Prima, quando dicevo che era vecchio e brutto, tutti mi rispondevano che era bellissimo. Guardando gli stadi in Qatar, Germania e Champions, l’umore è cambiato, ed è stato decisivo anche per convincere la municipalità“.
L’intervento del presidente rossonero si è concluso parlando dei lavori che porteranno al nuovo stadio: “Non abbatteremo tutto, ma sono convinto che, quando avremo accanto il più bello stadio del mondo, nessuno penserà più al Meazza. Le cose evolvono: il nuovo farà perdere al vecchio molto del suo charme, non della nostalgia, ma dello charme sì“.