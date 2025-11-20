Le dichiarazioni di Paolo Scaroni, presidente del Milan, in occasione dello Sport Industry Talk di RCS

Il Milan si prepara sempre più a entrare in una nuova era con il nuovo stadio. Paolo Scaroni ha parlato degli aspetti di San Siro da preservare nel nuovo impianto: “Dobbiamo riprodurre come si vedono le partite. Sono critico del Meazza, l’ho sempre considerato vecchio, ma ha un grande pregio: si vedono bene le partite. Nel nuovo stadio si vedranno meglio, perché sarà più verticale e vicino al campo“.

Il presidente rossonero ha proseguito parlando delle funzionalità del nuovo stadio: “Funzionerà sempre: supereremo il tema di una zona troppo piena nei giorni di partita e vuota negli altri. Vivrà tutti i giorni, come accade ai grandi stadi del Real Madrid o in Inghilterra“. E sul confronto con l’impianto attuale: “Sarà più confortevole, accessibile a tutti, garantirà maggiori entrate da match day senza aumentare i biglietti popolari. E farà di San Siro un nuovo capitolo della città, un quartiere verde e moderno“.

Paolo Scaroni ha commentato anche come l’opinione pubblica sia cambiata in pochi anni: “Ho visto un cambiamento dell’opinione generale sul Meazza. Prima, quando dicevo che era vecchio e brutto, tutti mi rispondevano che era bellissimo. Guardando gli stadi in Qatar, Germania e Champions, l’umore è cambiato, ed è stato decisivo anche per convincere la municipalità“.

L’intervento del presidente rossonero si è concluso parlando dei lavori che porteranno al nuovo stadio: “Non abbatteremo tutto, ma sono convinto che, quando avremo accanto il più bello stadio del mondo, nessuno penserà più al Meazza. Le cose evolvono: il nuovo farà perdere al vecchio molto del suo charme, non della nostalgia, ma dello charme sì“.