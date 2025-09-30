Milan, Scaroni: “San Siro? Un percorso lungo. Sarà ultimato entro il 2030”

San Siro passa a Inter e Milan, il commento del presidente rossonero Paolo Scaroni.

La giunta comunale dà il via libera alla vendita di San Siro: i lavori per il nuovo stadio partono nel 2027.

“Siamo molto soddisfatti per la delibera che sancisce la vendita di San Siro a Milan e Inter”, commenta Paolo Scaroni, presidente del Milan, ai microfoni di Sky Sport. “È stato un percorso lungo che finalmente arriva al successo grazie al sindaco, all’amministrazione comunale e all’interlocuzione costante che abbiamo avuto con loro insieme all’Inter in questi mesi”.

“Prossimi passi? la Giunta deve approvare la Convenzione quadro urbanistica, poi procederemo con il rogito versando 73 milioni entro ottobre”, spiega Scaroni. “La progettazione durerà fra sei e otto mesi e sarà presentata in una Conferenza dei servizi che ci aspettiamo a metà 2027. La costruzione dello stadio sarà completata entro il 2030, in netto anticipo rispetto al 2032″.

“Questo progetto rappresenta una tappa fondamentale per il futuro dello stadio e per il calcio a Milano”, sottolinea il presidente. “L’obiettivo è consegnare ai tifosi e alla città un impianto moderno. Sarà fatto da Norman Foster, grandissimo architetto. Daremo a Milano lo stadio più bello d’Europa, forse del Mondo”.