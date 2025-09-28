Milan, Scaroni: “Stadio? Siamo fiduciosi”

Le parole del presidente del Milan sulla questione stadio

Continua a tenere banco la questione inerente al nuovo stadio per la città di Milano e, prima di una grande serata da vivere a San Siro in occasione della partita contro il Napoli, Paolo Scaroni ne ha parlato ai microfoni di DAZN.

Il presidente del Milan ha commentato quella che sarà la decisione del Consiglio comunale a riguardo: “Domani è la fine di un lungo percorso che ho iniziato tanti anni fa. Credo che il Consiglio comunale varerà una decisione saggia per i due club e per Milano“.

Per poi proseguire: “Siamo fiduciosi, perché se dovessero esserci problematiche perderebbe chiunque. Non vedo chi potrebbe prendersi la responsabilità di un problema di questo tipo“.