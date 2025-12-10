Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha fatto il punto sull’anno solare del Milan: dal nuovo stadio alla partita in Australia

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha fatto il punto sull’ultimo anno dei rossoneri in un’intervista a Class CNBC.

Dai risultati sul campo a quelli fuori come il nuovo stadio e la partita contro il Como a Perth. Di seguito le parole di Scaroni.

Sul progetto stadio ha iniziato dichiarando: “Il 5 novembre è stata per me una data fondamentale, ho dedicato tanto tempo ed energie a questo progetto stadio. All’inizio quando parlavo di un nuovo stadio per il Milan la gente pensava fossi matto. Nel tempo ho visto un cambio di opinioni che si è ribaltato anche sull’amministrazione comunale”.

Poi ancora sullo stadio e su quando potrebbe essere pronto: “Sarà uno stadio modernissimo dal punto di vista tecnologico, la progettazione deve essere pronta per giugno/luglio 2026, poi abbiamo la Conferenza dei servizi e a partire dal 2027 cominceremo a scavare e lo stadio sarà pronto nel 2030. Lo Stadio sarà abitato sempre durante la settimana, ci saranno dei ricavi che deriveranno da questo utilizzo; poi ci saranno degli spazi riservati alle aziende, le quali godranno di servizi aggiuntivi. Ci attendiamo che i ricavi da stadio raddoppino”.

Le parole di Scaroni su Milan-Como a Perth

Scaroni si è poi espresso su Milan-Como che potrebbe non giocarsi più a Perth, queste le sue parole: “Noi dobbiamo andare via da San Siro per via dei Giochi olimpici. Un’idea era quella di giocare in Australia, ma abbiamo bisogno di così tante autorizzazioni che comincio a essere preoccupato. Se non andassimo, la considererei un’occasione persa per tutta la Serie A”.

Ha poi concluso sugli obiettivi del Milan per questa stagione: “Il nostro obiettivo è essere in Champions League l’anno prossimo. Noi siamo una squadra mondiale che deve sempre essere in quella competizione. Allegri? Credo che avere degli allenatori esperti e competenti come Max sia un elemento chiave”.