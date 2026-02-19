Milan, Scaroni: “Aggiornare la bacheca trofei? Porca miseria se lo voglio”

Le dichiarazioni del Presidente del Milan, Paolo Scaroni, in occasione dei 23 anni di “Fondazione Milan”

Nella giornata di oggi, giovedì 19 febbraio, i rossoneri hanno festeggiato i 23 anni dalla nascita di “Fondazione Milan”: nata nel 2003 con l’obiettivo di generare un impatto sociale positivo.

Il lavoro della fondazione è prettamente dedicato alla promozione dei valori dello sport per sostenere giovani in situazioni di disagio, povertà educativa o emarginazione.

Oggi il Milan ha celebrato i 23 anni dalla nascita e all’evento era presente anche il Presidente Paolo Scaroni.

Da Berlusconi alla bacheca trofei del Milan, di seguito le dichiarazioni del numero uno del club rossonero.

Le dichiarazioni di Paolo Scaroni

Il Presidente del Milan ha iniziato parlando dell’ex numero uno rossonero Silvio Berlusconi: “Voi non lo sapete ma domani è l’anniversario di quando Berlusconi acquistò il Milan. Sarà una data importante, una grande percentuale di questi trofei la dobbiamo a lui. Silvio è stato un uomo formidabile”.

In conclusione, ha aggiunto: “Se è mia intenzione aggiornare la bacheca trofei? Porca miseria se voglio. Non sono stati tempi facilissimi ma mi sembra che nell’insieme abbiamo intrapreso un percorso positivo”.