“Parla chiaro, amati di più”: il viaggio di Scarlett Reitz Morata tra relazioni e autostima

Dal libro al podcast ‘Intera’: “Ti spiego come reagisce il tuo cervello a una determinata situazione, perché hai quella reazione”

Scarlett Reitz Morata, moglie dell’ex difensore di Juventus, Udinese e Genoa Marco Motta, ha scelto di portare nel mondo dell’editoria e del podcasting un tema che riguarda tutti: le relazioni. Ma in che modo? Attraverso un approccio personale, moderno. “Parla chiaro, amati di più, scegli diverso: Relazioni, autostima e conversazioni scomode (ma necessarie)” è il titolo del suo nuovo libro. Al quale, però, è affiancato anche il podcast “Intera”. “Parliamo di due progetti che – come racconta lei stessa ai microfoni di Gianlucadimarzio.com – nascono dall’esigenza di accompagnare le persone nei momenti più delicati della vita quotidiana”.

“Si parla di tutte quelle cose che a noi toccano a livello di relazioni interpersonali” dice Scarlett Reitz Morata. Il libro è pensato come “Un percorso verso la sicurezza in sé stessi e l’amor proprio, qualità fondamentali ma spesso difficili da costruire in un’epoca veloce e complessa come quella di oggi”.

L’autrice sceglie un linguaggio diretto e accessibile: “Non si parla di ‘un manuale vero e proprio’ Quanto di una raccolta di micro-temi, situazioni concrete e racconti in cui il lettore può riconoscersi”.

Leggerezza e profondità. Cura dei particolari e un occhio di riguardo sul benessere personale. “Ti racconto una storia in cui puoi rivedere te stesso e io ti offro dei consigli” dice. “L’obiettivo è fornire strumenti per affrontare le relazioni in tutte le forme: quelle d’amore, familiari, lavorative e persino quelle quotidiane che a volte ci mettono in difficoltà”. In sostanza: “Tutte quelle situazioni in cui non sai come muoverti”.

Il podcast ‘Intera’: “Ecco la differenza rispetto al libro”

Questa stessa filosofia guida anche ‘Intera’, il podcast che ha lanciato in parallelo al libro. Il format è simile, ma con un elemento in più: “Nel podcast faccio più o meno la stessa cosa, ma ti collego tutto a pillole scientifiche. Ti spiego come reagisce il tuo cervello a una determinata situazione, perché hai quella reazione. Lo collego ad alcune storie nelle quali puoi capire certi tuoi comportamenti” racconta.

Un modo per trasformare emozioni e complicazioni quotidiane in qualcosa di comprensibile, quasi “misurabile”, senza rinunciare alla vicinanza, alla narrazione, alla voce che accompagna. “Un ponte tra introspezione e neuroscienze, pensato per aiutare a vedere con più chiarezza ciò che spesso appare confuso”. Con il libro e il podcast, Scarlett Reitz Morata offre quindi un doppio percorso: uno scritto, da leggere con calma, e uno audio, da ascoltare nelle pause, negli spostamenti, nei momenti in cui si sente il bisogno di qualcuno che spieghi, ti rassicuri.