Torino-Lazio, contatti in corso per uno scambio tra Israel e Mandas

Torino e Lazio stanno dialogando per un possibile scambio di portieri: Mandas e Israel i giocatori coinvolti

Contatti in corso tra la Lazio e il Torino per un possibile scambio tra Chrīstos Mandas e Franco Israel.

Le due società stanno dialogando per uno scambio di portieri, che – qualora si concretizzasse – porterebbe Mandas in granata e Israel nella capitale.

Il portiere greco classe 2001 non ha ancora raccolto presenze nel campionato in corso, mentre in Coppa Italia ha giocato titolare nella vittoria per 1-0 contro il Milan.

Nove presenze in Serie A all’attivo invece per il numero 81 del Torino, che ha disputato la sua ultima gara lo scorso 8 dicembre contro il Milan.