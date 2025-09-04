Italia, Scamacca lascia il ritiro di Coverciano: la situazione

Gianluca Scamacca ha lasciato il ritiro dell’Italia a Coverciano: continua il problema al ginocchio per il centravanti dell’Atalanta

Brutte notizie per Gennaro Gattuso in vista della gara contro l’Estonia in programma per la serata di domani, 5 ottobre.

Il CT azzurro, infatti, non potrà contare su Gianluca Scamacca che ha lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano per un fastidio al collaterale del ginocchio sinistro

Il classe 1999 aveva risposto alla convocazione di Gattuso nonostante non fosse al massimo delle condizioni e dovesse recuperare ancora al 100% dal problema al ginocchio.

Problema che in questi giorni non si è risolto e quindi si è deciso per lasciare andare il centravanti dell’Atalanta.

Il comunicato della FIGC

IL COMUNICATO SULLE CONDIZIONI DI SCAMACCA: “Questa mattina ha intanto lasciato il ritiro Gianluca Scamacca: l’attaccante dell’Atalanta non ha pienamente recuperato dal risentimento con cui è giunto presso il Centro Tecnico Federale, risultando quindi indisponibile per le gare con Estonia e Israele“.