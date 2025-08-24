Atalanta, Scamacca torna al gol: non segnava da maggio 2024

Il numero 9 atalantino ha segnato il gol del pareggio contro il Pisa

L’Atalanta di Ivan Juric riparte da Gianluca Scamacca. Del numero 9 la prima rete sotto la gestione del nuovo allenatore, che con un destro sul secondo palo batte Semper e trova la rete del momentaneo 1-1 contro il Pisa di GIlardino.

Un gol dal valore immenso per Scamacca. L’attaccante, infatti, ritrova la rete per la prima volta dal 26 maggio 2024, quella segnata contro il Torino nell’ultima giornata della stagione 2023/24. La prima rete per lui dopo i due lunghi infortuni che l’hanno tenuto lontano dal campo per la totalità dello scorso campionato.

Adesso, tornato titolare e centravanti di riferimento dopo la partenza di Retegui (al suo posto è arrivato Krstovic), Scamacca è subito tornato a fare ciò che gli è riuscito meglio con l’Atalanta: gol.

Poco dopo è andato anche vicino al raddoppio, con la traversa colpita al 57esimo.