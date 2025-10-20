Atalanta, infortunio per Scalvini: lesione al flessore sinistro

Brutte notizie in casa Atalanta: infortunio per Giorgio Scalvini: lesione di primo grado al flessore sinistro

Brutte notizie in casa Atalanta. Si ferma Giorgio Scalvini: lesione di primo grado al flessore sinistro per il difensore classe 2003, subentrato nel corso del secondo tempo nel match contro la Lazio.

Per il numero 42 dei bergamaschi uno stop di circa 3 settimane. Sarà out quindi contro Slavia Praga e Cremonese, ma anche contro Milan, Udinese e Marsiglia.