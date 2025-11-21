Atalanta, si ferma Scalvini: risentimento muscolare per il difensore
Nuovo infortunio per Giorgio Scalvini: risentimento muscolare per il difensore dell’Atalanta. La situazione
Nuovo infortunio per Giorgio Scalvini, che si è fermato a causa di un risentimento muscolare. Le condizioni del classe 2003 saranno valutate giorno dopo giorno, anche in vista della partita contro il Napoli.
Per il difensore si tratta del terzo infortunio di natura muscolare in questa stagione, dopo aver recuperato da quello al legamento crociato. In questa stagione ha collezionato 4 presenze in Serie A, oltre a una in Champions League.