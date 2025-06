Scaloni: “Questa Argentina può giocare anche senza Messi”

Le parole di Lionel Scaloni a poche ore dalla gara contro la Colombia valevole per le qualificazioni al prossimo Mondiale

“Leo (Messi, ndr) partirà titolare. Ma questo gruppo è a un punto in cui può giocare allo stesso modo con o senza di lui”, parola di Lionel Scaloni.

Il commissario tecnico dell’Argentina ha parlato a poche ore dalla gara, valevole per le qualificazioni al prossimo Mondiale, contro la Colombia (in programma l’11 giugno alle 2:00 italiane).

Scaloni ha parlato della sua squadra e della figura legata a Messi. “Prima era un po’ più complesso perché dovevamo cambiare tanti giocatori. Oggi non abbiamo questa necessità e la squadra funziona allo stesso modo. Al di là della loro età, questi ragazzi rappresentano molto non solo giocando, ma solo per il fatto di essere ancora presenti”.

Scaloni ha poi aggiunto. “Faccio i miei complimenti sia al Portogallo che a Cristiano, perché hanno giocato una grande partita. Faccio i miei complimenti anche alla Spagna, perché alla fine ha perso ai rigori. È stata una grande partita”.

I risultati dell’Argentina

L’Argentina di Scaloni è reduce dalla vittoria, per 1-0, arrivata contro il Cile lo scorso 6 giugno. La gara è stata decisa da Julian Alvarez che ha segnato al 16′ del primo tempo.

Adesso c’è la sfida contro la Colombia. A seguire arriveranno gli incontri con il Venezuela e l’Ecuador.