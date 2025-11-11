Le parole di Nicolò Savona, ex Juventus oggi al Nottingham Forest, a La Gazzetta dello Sport: dal primo gol in Premier al passato in bianconero

Dopo essere cresciuto nelle giovanili della Juventus e aver esordito in Prima Squadra con Thiago Motta, Nicolò Savona ha deciso di continuare il suo percorso in Premier League.

Il difensore italiano è infatti passato la scorsa estate al Nottingham Forest, dove si sta guadagnando il suo spazio.

Da inizio stagione sono state 10 le presenze collezionate tra tutte le competizioni dall’ex bianconero.

E in più, l’1 novembre è arrivata anche la prima marcatura nel pareggio contro il Manchester United. “Un’emozione pazzesca, soprattutto perché ho segnato davanti ai miei tifosi e alla mia famiglia: che brividi” ha rivelato il giocatore nella sua intervista per “La Gazzetta dello Sport”.

Dalla Juventus al Nottingham Forest: le parole di Savona

“Ho mantenuto un bel rapporto con Bremer e Perin ma dopo il gol mi hanno scritto in tanti. Thiago Motta? No, non l’ho sentito. Ma ci saranno altre occasioni“, ha rivelato il difensore sulla sua rete, la prima in Inghilterra. “La Premier è completamente diversa dallo stile italiano. C’è meno tattica e più intensità, può succedere sempre di tutto“, ha aggiunto Savona.

Che è poi tornato sulla sua avventura con la Juventus: “Per me sarà sempre casa, bisogna fare delle scelte nella vita e io sono contento di quella che ho preso. Ora però sono concentrato sul Nottingham, dove mi trovo bene e mi piace la città. Qui ho ritrovato Douglas Luiz, che è sempre stato un centrocampista incredibile. Ho un buon rapporto con lui“.

Giocatori e Italia

“Anthony Gordon del Newcastle mi ha stupito molto. Devo ancora giocare contro Halaand, che ho incrociato al Mondiale per Club con la Juventus. Questo campionato lo consiglio a tutti i giovani che amano il calcio, quindi anche a Yildiz senza dubbio“, ha poi dichiarato Savona.

Che in conclusione, ha commentato l’arrivo di Spalletti sulla panchina bianconera: “È un allenatore forte e sono convinto che lo dimostrerà ancora una volta a Torino. Auguro a lui e ai miei ex compagni di riuscire a lottare per le prime posizioni“.