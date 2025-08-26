Prima offerta di 11 milioni del Nottingham Forest per Savona. La Juventus chiede di più
Offerta di 11 milioni degli inglesi per Nicolò Savona. No della Juventus, che chiede 18 milioni per lasciare partire il classe 2003.
Il Nottingham Forest si è interessato a Nicolò Savona, difensore italiano della Juventus.
Gli inglesi hanno formulato una prima offerta al club bianconero di 11 milioni. No della Juventus, che per lasciare partire Savona ne chiede 18.
Club al lavoro per trovare l’intesa sulle cifre, prima di trattare poi con il giocatore.
Savona è ancora alle prese con un infortunio alla caviglia rimediato nel match contro il Manchester City nell’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.