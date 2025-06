La Juventus ha iniziato a programmare il futuro ed è ufficiale il rinnovo di contratto di Nicolò Savona: il comunicato.

Nicolò Savona rinnova con la Juventus.

Ufficiale il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2030.

Alla sua prima stagione in prima squadra ha messo a referto 37 presenze con 2 reti e un assist in tutte le competizioni.

Di seguito il comunicato del club bianconero.

Il comunicato

Il club bianconero ha reso noto il rinnovo di Savona tramite un comunicato ufficiale: “Nicolò Savona rinnova il suo contratto con la Juventus: si prolunga infatti fino al 30 giugno 2030 il legame con il classe 2003 che, dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile bianconero, da agosto 2024 è entrato a far parte della Prima Squadra della Juventus.

Con i colori bianconeri addosso dall’età di 8 anni, Nicolò ha potuto conoscere tutte le categorie del Club acquisendo esperienza e maturando con costanza annata dopo annata: dalle Under, passando per la Primavera e la Next Gen, fino all’approdo in pianta stabile tra i più grandi”.