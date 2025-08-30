Juventus, Savona ceduto al Nottingham Forest: è ufficiale

Nicolò Savona lascia ufficialmente la Juventus: il classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo al Nottingham Forest

Dopo Tiago Djaló, la Juventus ha definito una nuova operazione in uscita, salutando Nicolò Savona. Il classe 2003 è un nuovo giocatore del Nottingham Forest.

Altra operazione tra le due squadre, che nelle settimane passate hanno anche chiuso il trasferimento di Douglas Luiz, tornato in Premier League dopo una sola stagione in Serie A (Le cifre dell’operazione).

Il difensore lascia la squadra bianconera a titolo definitivo, dopo aver collezionato 40 presenze e segnato due reti. Per lui, adesso, una nuova avventura in Premier League.

Ecco il comunicato ufficiale dei bianconeri: “Nicolò Savona saluta la Juventus e passa al Nottingham Forest. È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo del difensore alla squadra inglese. Un giovane talento cresciuto in bianconero e ora pronto ad affrontare la prossima sfida della sua carriera in Premier League. Grazie di tutto e buona fortuna per il futuro, Nicolò!”.

Savona-Nottingham Forest, le cifre dell’operazione

Cresciuto nel vivaio bianconero, Nicolò Savona ha compiuto tutta la trafila nelle giovanili della Juventus, arrivando anche in prima squadra. Dopo 40 presenze, il classe 2003 si trasferisce all’estero per una nuova avventura professionale. La società bianconera, intanto, incasserà 13 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi. Inoltre, sono previsti bonus che potrebbero portare ulteriori 2,5 milioni di euro.

Ecco la nota: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Nottingham Forest FC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Savona a fronte di un corrispettivo di € 13 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 2,5 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 12 milioni, al netto degli oneri accessori”.