Torino, Saul Coco verso il Qatar

Il difensore del Torino ha ricevuto un’offerta importante dal Qatar: trattativa in corso

Saul Coco potrebbe dire addio al campionato italiano dopo un solo anno dal suo arrivo dal Las Palmas.

Il difensore centrale del Torino va verso la cessione in Qatar, dopo che gli è arrivata un’offerta importante.

In questo momento, i granata sono in trattativa per la sua cessione.

Partirebbe quello che nell’ultima stagione è stato un titolare del reparto arretrato, con 32 presenze in campionato oltre a 2 in Coppa Italia.

