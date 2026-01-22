Roma, per l’esterno in lista anche Sauer e Carrasco

La Roma continua a osservare diversi profili per rinforzare la corsia esterna: in lista ci sono anche Sauer e Carrasco

La Roma è pronta a scendere in campo per il match di Europa League contro lo Stoccarda. Nel frattempo, però, il mercato dei giallorossi non si ferma, soprattutto per la corsia esterna.

Per quel reparto, infatti, la Roma vuole inserire un nuovo giocatore dal mercato: in lista ci sono Yannick Carrasco e Leo Sauer.

Il primo, ex Atletico Madrid e nazionale belga, è alla terza stagione con la maglia dell’Al Shabab, mentre Sauer, ala sinistra classe 2005, è tornato al Feyenoord dopo la scorsa stagione in prestito al NAC Breda.

Nel frattempo, anche il ds giallorosso Frederic Massara ha confermato a Sky Sport che i giallorossi stanno proseguendo nelle valutazioni sul mercato, dando priorità al reparto offensivo.