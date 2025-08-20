Sassuolo, accordo raggiunto per Aster Vranckx

Mancano solo le firme per il rinforzo a centrocampo per il Sassuolo di Fabio Grosso: è fatta per Aster Vranckx dal Wolfsburg

Aster Vrancx si prepara a tornare in Italia, due anni dopo la stagione vissuta con la maglia del Milan. Mancano solo le firme per il trasferimento del centrocampista del belga al Sassuolo. Sarà il secondo rinforzo in quel reparto per i neroverdi, dopo aver acquistato Ismael Konè dal Marsiglia.

Il classe 2002 ha collezionato 15 presenze tra Bundesliga e DFB Pokal nell’ultima stagione con la maglia del Wolfsburg. In Serie A, invece, aveva giocato 9 partite nella stagione 2022/23.