Sassuolo-Verona, le formazioni ufficiali
Le scelte di Grosso e Sammarco per Sassuolo-Verona
Al via la 26esima giornata di Serie A con l’anticipo del venerdì sera: in campo alle 20:45 al “Mapei Stadium” la sfida tra Sassuolo e Verona.
Un match importante per la salvezza, nonostante le due squadre vivano situazioni di classifica diametralmente opposte.
I padroni di casa infatti, si trovano attualmente al decimo posto a quota 32: un punteggio che li permette una certa tranquillità, data la distanza di ben 11 punti dalla zona retrocessione.
Situazione opposta per gli ospiti: i gialloblù infatti si ritrovano all’ultimo posto della classifica con soli 15 punti, a parità di punteggio con il Pisa, e a 9 punti di distanza dalla zona salvezza.
Scopriamo adesso le formazioni ufficiali di questo match, scelte dai due allenatori.
Le formazioni ufficiali
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Ulisses; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe
Allenatore: Fabio Grosso.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Frese; Bowie, Sarr
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Suslov, Slotsager, Mosquera, Szimionas, Isaac, Cham, De Battisti, Peci, Vermesan, Monticelli
Allenatore: Paolo Sammarco.
Dove vedere Sassuolo-Verona in tv e streaming
La partita, valida per la 26esima giornata di Serie A, si giocherà nella serata di oggi, venerdì 20 febbraio, con calcio d’inizio alle 20:45.
Sarà possibile vederla in diretta streaming in esclusiva su DAZN.