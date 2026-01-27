Sassuolo, interesse concreto per Ulisses Garcia del Marsiglia

Il Sassuolo mette gli occhi su Ulisses Garcia, difensore dell’Olympique Marsiglia

Il Sassuolo guarda in Francia per rinforzare la corsia di sinistra. Il club neroverde ha messo nel mirino Ulisses Garcia, difensore dell’Olympique Marsiglia, per il quale è emerso un interesse concreto in queste ore.

Il profilo del laterale svizzero è seguito con attenzione dalla dirigenza, alla ricerca di un rinforzo in grado di garantire esperienza e affidabilità sul lato sinistro della difesa.

Al momento non si è ancora entrati nella fase operativa della trattativa, ma i contatti esplorativi sono avviati e serviranno a capire margini e fattibilità dell’operazione.

Resta da vedere se il Sassuolo deciderà di affondare il colpo nei prossimi giorni, trasformando l’interesse in una vera e propria trattativa con il Marsiglia.