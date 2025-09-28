Doppio episodio nell’area difensiva del Sassuolo che ha visto l’intervento del VAR: cos’è successo.

Due rigori concessi e due rigori revocati all’Udinese nel match contro il Sassuolo. Il primo: al minuto 26, nell’area di rigore del Sassuolo Laurienté cerca di allontanare il pallone lontano ma nello slancio c’è un contatto con Zaniolo, attaccante dell’Udinese.

La decisione di Daniele Perenzoni in live è quella di concedere il penalty ai bianconeri, salvo poi essere richiamato all’OFR dal VAR.

Dopo un consulto al monitor il direttore di gara revoca il rigore alla squadra di Runjaic, annunciando: “A seguito di revisione, il numero 10 dell’Udinese colpisce il calciatore avversario. Decisione finale: calcio di punizione”

Una decina di minuti dopo, altro episodio simile. Questa volta i protagonisti sono Solet e Walukiewicz, con un contatto che viene inizialmente ritenuto dal direttore di gara da calcio di rigore. Nuova chiamata all’OFR e nuovo rigore revocato, con il seguente annuncio: “A seguito di revisione, il numero 6 del sassuolo non commette alcun fallo: decisione finale calcio di punizione”