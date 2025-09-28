Sassuolo-Udinese, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Grosso e Runjaic per la partita tra Sassuolo e Udinese, valida per la quinta giornata di Serie A

Prosegue la quinta giornata di Serie A. Anche Sassuolo e Udinese si sfidano, con il match in programma per le 12:30.

I padroni di casa hanno raccolto una vittoria e tre sconfitte nei primi quattro impegni di campionato, e vogliono tornare al successo, che manca dall’1-0 con la Lazio.

Dall’altra parte, i bianconeri vengono dalla sconfitta per 3-0 con il Milan, ma sono a quota 7 punti grazie a due vittorie e un pareggio, arrivati nel prime tre giornate.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Udinese

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté

UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis

Dove vedere Sassuolo-Udinese in tv e in streaming

Come anticipato, la partita tra Sassuolo e Udinese è in programma per le 12:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Il match sarà visibile in diretta tv su DAZN, oppure in streaming sempre tramite l’app di DAZN.