Sassuolo-Torino, rigore revocato ai granata: cos’è successo
Fallo netto in area di rigore, ma viene revocato il rigore: la ricostruzione
Fallo evidente nell’area di rigore del Sassuolo, ma al Torino viene revocato il calcio di rigore inizialmente assegnato.
Il motivo è un fallo precedente all’episodio del contatto falloso in area di Doig su Adams e riguarda un intervento a inizio azione di Tameze su Matic.
Per questa ragione al 26′, dopo 3 minuti dalla decisione di campo, l’arbitro Calvazara ha cambiato la sua decisione in seguito all’on field review.
Questo l’announcement con cui ha spiegato la scelta fatta: “A seguito di revisione il calciatore numero 61 del Torino prima del fallo da rigore commette un’irregolarità: decisione finale punizione per il Sassuolo“.