Le formazioni ufficiali di Sassuolo e Torino per la sedicesima giornata di Serie A

Dopo Cagliari-Pisa, la domenica della sedicesima giornata di Serie A prosegue con la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Torino. Il fischio d’inizio della partita è previsto per le ore 15:00.

I neroverdi arrivano alla gara da due risultati utili: la vittoria per 3-1 contro la Fiorentina e il 2-2 di San Siro contro il Milan. L’ultima sconfitta risale al 28 novembre, quando la formazione di Grosso perse 2-0 a Como.

Passando al Torino, nell’ultimo turno è arrivata una vittoria per 1-0 in casa contro la Cremonese. Prima di questo successo, i granata hanno però perso 3 partite consecutive.

In attesa del fischio d’inizio, leggiamo le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté. Allenatore: Grosso

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Candé, Fadera, Moro, Odenthal, Lipani, Iannoni, Pierini.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Adams, Zapata. Allenatore: Baroni

A disposizione: Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhal, Ilic, Anjorin, Sazonov, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngonge, Biraghi, Nije.

Dove vedere la partita in streaming e in TV

La partita tra Sassuolo e Torino, che si disputerà al Mapei Stadium a partire dalle ore 15:00, sarà visibile su Sky Sport Calcio e Sky Go.

Inoltre, la partita verrà trasmessa anche su NOW TV e su DAZN.